Литва: в педофилии обвинен известный адвокат

В детском лагере с сексуальным насилием столкнулась 14-летняя девочка. Обвинения предъявлены известному столичному адвокату, которого временно вычеркнули из списка адвокатов Литвы — выяснилось, что имя этого юриста не первый раз связано с педофилией.

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Речь идет об адвокате Лаймонасе Марцинкявичюсе, который работает в адвокатской конторе Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON.

47-летний Марцинкявичюс защитил докторскую диссертацию. В литовских судах сейчас рассматривают два дела в связи с обвинениями Марцинкявичюса в педофилии.

"Мы не могли поверить в то, что первая история его ничему не научила — как ни в чем не бывало он снова появился в лагере, где были дети", — сказали близкие одной из пострадавших девочек.

Только после того что произошло в лагере они узнали о той истории, которая имела место прежде. Родители детей и представить себе не могли, что в лагере детям угрожает опасность. Первая история имела место в августе 2018 г. — тогда в СМИ сообщали о юристе из Вильнюса, который приехал в детский лагерь около Клайпеде.

Он попросился на ночлег, а когда выпал случай, стал общаться с девочками. Когда о подозрительном поведении адвоката рассказали три девочки, директор лагеря вызвал полицию. Однако юриста из КПЗ быстро выпустили, несмотря на то, что девочки дали показания и судье. "Позже девочки рассказали, что мужчина предложил им "поиграть", одну посадил себе на колени и запустил руку под ее майку", — сообщалось в СМИ в августе 2018 года.

Сообщалось, что интеллигентный мужчина ни у кого из работников лагеря не вызвал подозрений. Также этого мужчину охарактеризовали работники детского и взрослого спортивного лагеря в Тракайском районе, где он побывал в июле 2021 г. И здесь Марцинкявичюс ни у кого не вызвал подозрений. Только позже некоторые родители вспомнили, что адвокат избегал общества взрослых, больше общался с детьми.

"Тогда никто не знал, что его подозревали в сексуальных домогательствах в отношении детей в другом лагере", — сказали родители, удивленные тем, что этого не знали ни они, ни руководство лагеря. "Если бы мы об этом знали, он не попал бы сюда", — прибавили они. Пострадавшая не сразу рассказала о насилии, сначала поделилась этим с другой девочкой. "Она была напугана, не знала, что делать", — рассказали очевидцы. Но потом она рассказала об этом не только работникам лагеря, но и родителям. Руководство лагеря сразу же вызвало полицию.

Пострадавшую опросили в присутствии судьи и психолога. Она рассказала, что мужчина пришел в комнату, когда в ней не было других девочек. Это произошло поздно вечером, когда она уже легла спать. Подозреваемый, по сведениям Delfi, категорически отрицал обвинения и уверял, что спал в своей комнате, никуда из нее не выходил. В первом деле он также не признает свою вину.

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Из списка практикующих адвокатов Марцинкявичюса вычеркнули в июне 2022 года. Вильнюсская окружная прокуратура предъявила ему обвинения в сексуальном насилии и нанесении психологической травмы. Пострадавшая девочка до сих пор не может прийти в себя. Дело больше года находится в суде, но решение по нему еще не принято.

Подозреваемый не раз не появлялся в суде, пытался отстранить прокурора и судью. Затянулось и рассмотрение клайпедского дела, но по нему вердикт должны вынести осенью 2023 года. Delfi пытался связаться с Марцинкявичюсом, но его комментария получить не удалось. Об обвинениях ничего не сказали и представители Генпрокуратуры.

Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене, узнав, что известный адвокат проходит как обвиняемый в двух подобных делах, сказала, что казалось бы недвижимая стена поколебалась, общество начинает видеть, что рядом с нами живут люди, которых болезненно влечет к детям.

"Вечная мечта извращенцев — подобраться к объекту вожделения, не вызывая подозрений у взрослых, избегая наказания. Обычно жертвы бывают парализованы ужасом, чувством омерзения, молчат или им не верят — это дает возможность таким людям продолжать свою незаконную деятельность". По словам Мишинене, детские лагеря влекли таких извращенцев с незапамятных времен.

"Напрасно руководство лагерей гордо заявляют — "безопасность гарантируем, посторонних у нас не бывает", — это неправда даже в отношении лучших лагерей. Надо в корне пересмотреть процедуры обеспечения безопасности, обучить весь персонал и требовать от него бдительности", — сказала Мишинене.

"Мы представляем педофила, как страшное существо с гнилыми зубами, сидящее в кустах? — вопрошает она. — Меняйте свое мнение, часто это работающие люди с постоянными доходами, уважаемые в своем окружении и обществе. Мы видим, что это могут быть люди самых разных профессий — врачи, адвокаты, священники, учителя… Это список без конца". Глава Гсударственной службы защиты прав детей и усыновления Илма Скуодене обещала, что летом будут проверять детские лагеря. Будут выяснять, не были ли их работники подозреваемыми в уголовных делах или в делах, связанных с сексуальным насилием. Такие проверки в лагерях проведут в первый раз.

По словам Скуодене, важно с малых лет учить детей распознавать сексуальное насилие: "Надо говорить на понятном им языке с малых лет. Говорить о границах, о правиле нижнего белья — кто может трогать, как, чтобы дети осознавали свое тело и правила".

Сейчас Паневежская окружная прокуратура расследует возможные преступления, совершенные экс-депутатом Кристиенасом Бартошявичюсом в детских лагерях. В ближайшее время дело будет передано в суд.