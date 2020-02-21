Литва: в подпольной лаборатории подделывали паспорта стран ЕС, включая Латвию

Сотрудники Криминальной полиции Вильнюса выявили мужчину, которого подозревают в фальсификации документов удостоверения личности. Как сообщила в пятницу Полиция Вильнюсского округа, это преступление было выявлено в рамках расследования крупной контрабанды наркотиков и при проверке имеющейся информации о фальсификации документов.

Проведя анализ попадания фальшивых документов на нелегальный рынок, криминалисты выявили фальсификатора.

В январе при обыске у жителя Вильнюса они обнаружили оборудованную лабораторию по фальсификации документов, где профессионально подделывались не только литовские документы, и документы большинства других стран Европы. Кроме того, подозреваемый "скупал" и настоящие документы, чтобы потом использовать их в подделках.

При обыске обнаружено и изъято более ста настоящих и фальшивых документов удостоверения личности Литвы, Латвии, Украины, Грузии, Соединенного Королевства, Германии, Швеции, Испании, Косово, Израиля, свидетельства регистрации автомобилей, водительские удостоверения, дипломы об окончании обучения, удостоверения пенсионеров и студентов.

Задержанному предъявлены подозрения в фальсификации документов и их реализации, назначена мера пресечения. По данным правоохраны, задержанный уже был судим за аналогичные преступные деяния. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.