Литва: в трагическом ДТП погибли граждане Латвии и РФ, полиция перекрывала Via Baltica
Foto: DELFI.lt

В четверг утром на 82-ом километре автомагистрали Каунас-Мариямполе-Сувалки столкнулись две грузовых машины, в результате погибли двое находившиеся за рулем граждане России и Латвии, дорога после аварии оставалась несколько часов закрытой.

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По данным Полиции Мариямпольского округа, авария произошла в самоуправлении Кальвария около 6 часов 51 минуты.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью полиции Мариямпольского округа Ренатас Сяурусайтис, погибли водители двух грузовиков: находившийся за рулем тягача DAF гражданин России 1977 года рождения, и водитель Volvo, гражданин Латвии 1956 года рождения.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовиков, более точные обстоятельства выявляются.

На месте аварии образовались пробки, движение в обоих направлениях было закрыто, поэтому водителям, следующим по Via Baltica, предлагалось выбирать альтернативные дороги.

Литва: в трагическом ДТП погибли граждане Латвии и РФ, полиция перекрывала Via Baltica
Foto: DELFI.lt
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LETA

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LETA

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ДТП Каунас Литва
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