Литва во время погони в водоем упала машина с нелегалами; погибли водитель и один пассажир

В полночь в четверг автомобиль с нелегальными мигрантами упал в водоем в Кальварии, в результате аварии погибли водитель и один из перевозимых нелегалов.

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По предварительным данным, в аварии пострадали еще пять человек, в том числе 16-летний подросток.

По данным BNS, перевозились граждане Сирии, водителем был гражданин Молдовы.

Как сообщили в Департаменте полиции, около часу ночи в муниципалитете Калвария, в деревне Сеносес Радишкес, автомобиль Audi не остановился по требованию сотрудников полиции. Он вылетел с дороги в крутом повороте, ударился о столб и перевернулся в водоем.

В спасательных работах участвовали водолазы-пожарные.

"Человека, упавшего в болото, вытащили, глубина болота около 1 метра 80 сантиметров. Были вызваны водолазы, проведен поиск в воде, человека вытащили без признаков жизни", — сообщил BNS представитель отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Саулюс Жилинскас.

В ДТП погибли люди, которые находились за рулем автомобиля: неизвестный мужчина в возрасте около 35 лет (предположительно 1988 года рождения) и мужчина 1966 года рождения.

По данным полиции, также пострадали мужчина 1996 года рождения, мужчина 1974 года рождения, несовершеннолетний 2007 года рождения, мужчина 1985 года рождения и мужчина 2000 года рождения. Их доставили в больницу с различными травмами.

Есть подозрения, что неизвестный мужчина незаконно перевозил мигрантов.

По факту аварии начато досудебное расследование.