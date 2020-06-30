Ливни и штормовой ветер в Риге: повалены деревья, повреждены машины
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Утром 30 июня на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило уже около 20 звонков, связанных с последствиями сильных ливней и ветра.

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По данным ГПСС, во многих районах города ветер обрывал провода и валил деревья. На данный час уже известно о шести поврежденных деревьями автомобилях. Большая часть вызовов поступает из Риги и Рижского региона.

Напомним, что со вчерашнего вечера в Латвии остается в силе красное предупреждение: в ближайшие часы в центральных районах продолжатся проливные дожди, сильные грозы и резкое усиление ветра. Общее количество выпавших осадков в центральных районах страны составит 60 — 80 мм, а в западном регионе — 40 — 55 мм.

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LETA

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LETA
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