Лобовое столкновение в Юрмале: в ДТП пострадали три человека, спасателям мешали зеваки

В минувшую пятницу в Юрмале, на ул. Ригас, возле эстакады на Дзинтари столкнулись Nissan и Opel. Как отмечает Degpunktā, лобовое столкновение произошло на ровном участке дороги.

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По предварительным данным, виновником серьезной аварии стал

водитель красного внедорожника Nissan, который выехал из своей полосы движения и попытался встроиться в колонну авто на встречке.

Водитель, находившийся за рулем Opel, не был готов к такому маневру, и все, что ему оставалось сделать, это нажать на тормоза, но было уже слишком поздно. На место происшествия прибыли три бригады Службы неотложной медицинской помощи, а также полиция и спасатели.

В ДТП серьезно пострадали водители обоих транспортных средств, а также пассажирка, находившаяся в Opel. Всех пострадавших госпитализировали.

В полиции отмечают, что хаос и заторы на дороге образовались не только из-за аварии, но и из-за зевак, которые, проезжая, пытались снять место происшествия на телефоны. Как минимум, двоих таких любопытных полиция оштрафовала. Полиция напоминает, что за использование мобильного телефона за рулем предусмотрен штраф в размере от 25 до 160 евро.