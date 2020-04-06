ЛОК обратился в полицию в связи с проведением теннисного турнира в дни чрезвычайной ситуации

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) осуждает организацию несанкционированного теннисного турнира в Латвии, а также незаконное принятие спортивных ставок в интернете и направил заявление в государственную полицию, чтобы та смогла проверить факты, провести расследование возможных нарушений во время чрезвычайной ситуации и наказать виновных, сообщает пресс-служба ЛОК.

В распоряжении ЛОК оказалась информация о том, что в эти дни в Латвии проводится теннисный турнир Sky Tennis Exhibition Latvia, в котором принимают участие несколько местных игроков. Матчи, по данным источника, проходят в закрытых помещениях, причем на них нелегально принимают ставки в интернете.

Как отметил генеральный секретарь Латвийского теннисного союза (ЛТС) Карлис Лейниекс, ЛТС запретил проведение всех теннисных турниров в Латвии во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и, соответственно, никто не запрашивал и не выдавал необходимые разрешения для проведения этого турнира.

Необходимо учитывать, что правительство Латвии запретило проведение всех спортивных мероприятий в помещениях во время чрезвычайной ситуации, а также незаконные азартные игры и ставки на спорт.