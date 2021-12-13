Ловить преступников по всей Европе: разработан кодекс для полиции ЕС

Еврокомиссия предложила разработать Кодекс сотрудничества полиции ЕС, который будет направлен на улучшение сотрудничества между правоохранительными органами стран Евросоюза и предоставления им более современных инструментов для обмена информацией. Поскольку значительная часть представителей преступного мира действует через границы, полицейские ЕС должны иметь возможность для быстрого и эффективного сотрудничества.

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Кодекс сотрудничества полиции, который включает рекомендации об оперативном сотрудничестве полиции и новые правила обмена информацией, поможет улучшить трансграничные операции, установить четкие каналы и сроки для обмена информацией и укрепить роль Европола.

Кроме того, пересмотренные правила автоматического обмена определенными категориями данных помогут более эффективно связать преступления в ЕС. Это поможет также получить необходимую информацию, упростит предотвращение, выявление и расследование уголовных преступлений в Европейском Союзе, а также повысит уровень безопасности всех жителей Евросоюза.

В рекомендациях по оперативному сотрудничеству полиции говорится, что необходимо установить общие стандарты сотрудничества между полицейскими, участвующими в совместном патрулировании и действующими на территории другого государства-члена ЕС. Эти стандарты включают общий список преступлений, которые могут быть немедленно расследованы на территории другой страны, а также безопасные средства связи, чтобы полицейские могли общаться с коллегами в связи с операцией в другой стране ЕС. И хотя полицейские операции и уголовные расследования остаются в сфере ответственности государств-членов, эти общие стандарты облегчат сотрудникам полиции работу в других странах Евросоюза. Эта рекомендация предусматривает также совместное обучение, включая языковые курсы или программы обмена.

Новые правила обмена информацией между правоохранительными органами государств-членов предусматривают, что сотрудники полиции в одном государстве-члене ЕС должны иметь такой же доступ к информации на тех же условиях, что и их коллеги в другом государстве-члене Евросоюза. Государства-члены должны создать единый контактный пункт , работающий в режиме 24/7 с достаточным количеством сотрудников. Он будет действовать как "единое окно" для обмена информацией с другими странами ЕС.

Запрошенная информация должна быть доступна в течение 8 часов (в экстренных случаях), но не позднее 7 дней. Сетевое приложение для надежного безопасного обмена информацией (SIENA), управляемое Европолом, должно стать стандартным каналом связи.

В зоне без внутреннего пограничного контроля преступники не должны иметь возможность просто уклоняться от полиции, перемещаясь из одного государства-члена в другое. Согласно данным экспертов в сфере внутренней безопасности, почти 70% преступных сетей действуют более чем в 3 государствах-членах ЕС. Именно поэтому полицейские должны иметь возможность эффективно и систематически сотрудничать на всей территории ЕС.



"Преступники не должны иметь возможность просто избегать полиции, перемещаясь из одного государства-члена ЕС в другое. Сегодня мы предлагаем правила, которые помогут сотрудникам полиции работать вместе по всему Евросоюзу, чтобы задержать преступников. Четкие каналы обмена информацией позволят полиции быстро выявлять подозреваемых и получать информацию, необходимую для расследования ", — заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.