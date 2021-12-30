Ложное обвинение в изнасиловании обошлось "жертве" почти в 7000 евро

Осенью 2019 года в Лиепайский участок Курземского регионального управления полиции обратилась женщина, сообщившая об изнасиловании. Спустя два года суд объявил приговор, но не "сексуальному насильнику", а самой женщине.

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Как отмечает "Курземес вардс", она обвинялась в заведомо ложном доносе о совершении преступного деяния, а также в даче заведомо ложных показаний. Согласно приговору, поздним вечером 16 ноября 2019 года женщина сообщила полиции, что двумя днями ранее была изнасилована в Лиепае на улице: якобы некий мужчина за руку затащил ее с улицы ближе к жилому дому и, зажав рот рукой, против ее воли совершил половой акт.

Позднее во время допроса она неоднократно давала ложные показания, в том числе, что изнасилована в своей квартире. Когда женщину саму обвинили во лжи, она заключила соглашение с прокурором о признании вины и применении наказания, которое утвердил Курземский районный суд.

В качестве окончательного наказания женщине назначены принудительные работы — 210 часов. Кроме того, оклеветанному мужчине женщина должна выплатить более 850 евро в качестве возмещения имущественного ущерба, а также компенсацию морального вреда в размере 5160 евро.

В пользу полиции с женщины взысканы 420 евро, связанные с проведением экспертизы с использованием полиграфа, а также в пользу государства с "жертвы" взыскали 200 евро за оказание юридической помощи.