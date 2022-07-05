LR: бывший священник подозревается в сексуальном насилии над ребенком

В Талсинском крае активно ведется пять расследовании о сексуальном насилии в отношении детей. В распоряжение

Latvijas Radio (LR) поступила информация, что один из задержанных по этому делу — бывший наставник баптисткой общины Талси. Он также работал и в Социальной службе.

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В пресс-центре Курземского регионального управления полиции сообщили, что в Талсинском крае сейчас расследуются пять не связанных между собой дел о сексуальном насилии в отношении детей. В одном случае уголовный процесс начат за изнасилование несовершеннолетнего лица, еще в двух случаях — за сексуальные действия с целью удовлетворения полового влечения при контакте с телом ребенка.

"Продолжается расследование по двум уголовным делам о вовлечении лиц, не достигших 16-летнего возраста, в неприятойные действия", — отметила глава пресс-центра КРУП Мадара Шершнева.

По данным LSM.lv, в рамках расследования каждого из этих процессов задержано по одному подозреваемому. По неофициальной информации Latvijas Radio, по одному из дел проходит экс-священнослужитель баптистской общины Талси.

По словам Гунтиса Эвалдса, который руководит общиной, он был знаком с подозреваемым около 30 лет, поэтому новость стала для него шоком. Также он пояснил, что ничего не знает об этом деле.

Известно, что подозреваемый уже много лет не служил в общине и редко бывал в Талси. Следствие продолжается.