LTV: арестован предприниматель Игорь Иванов, его подозревают в организации убийства

Суд удовлетворил просьбу полиции применить к предпринимателю Игорю Иванову лишение свободы в качестве меры пресечения, передает LTV. По данным телеканала, Иванов признан подозреваемым в деле об организации убийства адвоката Аллы Юраши.

Полиция задержала Иванова во вторник 19 мая, а в среду суд должен был принять решение о мере пресечения. Судья не раскрыла принятое решение, но телеканалу LTV стало известно, что Иванова выбрал в качестве меры пресечения лишение свободы.

Иванов вышел на свободу три года назад. Он провел в тюрьме девять лет за то, что заказал убийство своей жены Эллы Ивановой. Сам осужденный считает, что он невиновен и в 2018 году обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском о взыскании с государства 54 млн евро. В тюрьме Иванова пытались отравить. Сейчас Иванова судят за угрозы убить свою сестру и её мужа.