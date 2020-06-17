LTV: БВБ провело обыски у двух заместителей начальника Государственной полиции

Бюро внутренней безопасности провело обыски в здании Государственной полиции, сообщает LTV. Обыски затронули заместителей начальника полиции Ренаты Филы-Роке и Нормунда Крапсиса.

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В распоряжении полиции нет информации, что к должностным лицам применены меры пресечения. Они продолжают службу.

Агентство LETA сообщает, что в уголовном деле оценивается возможное бездействие должностных лиц Государственной полиции, а также возможное мошенничество предпринимателей в двух закупках, связанных с повседневной и парадной формой полиции.

Обыски прошли как в полиции, так и во многих предприятиях. В деле несколько лиц, у которых есть право на защиту, в том числе два частных лица - представители предприятий.

Крапсис агентству сообщил, что БВБ применило к нему статус лица, против которого начат уголовный процесс. Он сообщил, что не отстранен от выполнения обязанностей и не был допрошен. Он категорически отрицает инкриминируемые ему подозрения.

“Конечно, мне сейчас сложно опровергнуть подозрения БВБ, так как мне просто не известно, какие именно правонарушения я допустил. Не стану отрицать, подозрения БВБ бросают тень на репутацию полиции, меня и моей семьи вне зависимости от того, продвинется ли это уголовное дело в ближайшем и дальнейшем будущем. В любом случае могу ясно утверждать, что моя совесть чиста”, - заявил Крапсис.

Крапсис в начале 2020 года занял должность начальника Главного управления полиции порядка.