LTV: KNAB просит начать уголовное преследование Бурова и Ензиса
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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дело о служебном подлоге в корыстных целях, в котором фигурирует должностное лицо Рижской думы, два члена правления муниципальной организации и один представитель общества.

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По данным LTV, подозреваемыми в деле являются бывший мэр Риги Олег Буров (ЧСР), а также бывший руководитель Рижского бюро развития туризма Янис Ензис.

KNAB сообщает, что согласно результатам досудебного расследования, член правления одной из муниципальных организаций, возможно, в корыстных целях, организовал подделку документа, чтобы получить более хорошо оплачиваемую должность. Документ, содержащий ложную информацию, подписало должностное лицо Рижской думы и представитель общества. Таким образом, должностное лицо подделало документ, а представитель общества поддержал подделку документа.

KNAB подчеркивает, никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленным законом порядке.

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