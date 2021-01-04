LTV: KNAB просит начать уголовное преследование Бурова и Ензиса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дело о служебном подлоге в корыстных целях, в котором фигурирует должностное лицо Рижской думы, два члена правления муниципальной организации и один представитель общества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным LTV, подозреваемыми в деле являются бывший мэр Риги Олег Буров (ЧСР), а также бывший руководитель Рижского бюро развития туризма Янис Ензис.

KNAB сообщает, что согласно результатам досудебного расследования, член правления одной из муниципальных организаций, возможно, в корыстных целях, организовал подделку документа, чтобы получить более хорошо оплачиваемую должность. Документ, содержащий ложную информацию, подписало должностное лицо Рижской думы и представитель общества. Таким образом, должностное лицо подделало документ, а представитель общества поддержал подделку документа.

KNAB подчеркивает, никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленным законом порядке.