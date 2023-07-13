LTV: оштрафованным на 15 000 евро за поддержку России является шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем

Оштрафованным Генеральной прокуратурой за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России гражданином Латвии является бывший шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, сообщает Латвийское телевидение.

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3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, которым лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Агентство LETA уже писало, что задержание Касема было осуществлено в рамках уголовного процесса о возможном нарушении санкций ЕС.

Означает ли это, что произошла переквалификация уголовного процесса, или завершенный 3 июля уголовный процесс является новым делом, агентству LETA выяснить не удалось.

Прокуратура заявила, что гражданин Латвии в период с 2017 по 2022 год оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России из личных и корыстных соображений.

Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного преступления, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей в период следствия, оштрафовал его на 15 500 евро.

Служба государственной безопасности (СГБ), которая задержала Касема в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, ранее отметила, что упомянутое лицо работало в одном из информационных ресурсов, подконтрольного Кремлю агентства "Россия Сегодня", которое распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс Кремля был заблокирован в странах-членах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действий по дестабилизации ситуации в других странах Европы.

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Гражданин Латвии занимал в этом информационном ресурсе руководящую должность, занимался организацией и управлением создания контента. Обвиняемый несколько лет жил и работал в России, а в конце 2022 года вернулся в Латвию.

В СГБ заявили, что запрещено передавать как финансовые, так и хозяйственные ресурсы подсанкционным предприятиям, а также работать в их пользу.

Касем был шеф-редактором российского пропагандистского новостного портала "Sputnik Литва". В 2018 году он, будучи журналистом "Россия Сегодня", баллотировался на выборах в Сейм от объединения партий "За альтернативу", а в свое время был исключен из партии "Согласие" за публичное хамство в сторону избирателей.

Внимание к делу Касема было привлечено в четверг, 13 июля, еще и из-за твита президента Латвии Эдгара Ринкевича. Президент попросил прокуратуру объяснить назначение штрафа гражданину Латвии за "поддержку России". В момент публикации твита в публичном пространстве еще не было подтверждено, что речь идет о Марате Касеме.