LTV: оштрафованным на 15 000 евро за поддержку России является шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем

Оштрафованным Генеральной прокуратурой за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России гражданином Латвии является бывший шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, сообщает Латвийское телевидение.
3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, которым лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Агентство LETA уже писало, что задержание Касема было осуществлено в рамках уголовного процесса о возможном нарушении санкций ЕС.
Означает ли это, что произошла переквалификация уголовного процесса, или завершенный 3 июля уголовный процесс является новым делом, агентству LETA выяснить не удалось.
Прокуратура заявила, что гражданин Латвии в период с 2017 по 2022 год оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России из личных и корыстных соображений.
Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.
Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.
Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного преступления, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей в период следствия, оштрафовал его на 15 500 евро.
Служба государственной безопасности (СГБ), которая задержала Касема в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, ранее отметила, что упомянутое лицо работало в одном из информационных ресурсов, подконтрольного Кремлю агентства "Россия Сегодня", которое распространяет соответствующую нарративу Кремля информацию, включая регулярную дискриминацию Латвии и ее союзников.
После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс Кремля был заблокирован в странах-членах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действий по дестабилизации ситуации в других странах Европы.
Гражданин Латвии занимал в этом информационном ресурсе руководящую должность, занимался организацией и управлением создания контента. Обвиняемый несколько лет жил и работал в России, а в конце 2022 года вернулся в Латвию.
В СГБ заявили, что запрещено передавать как финансовые, так и хозяйственные ресурсы подсанкционным предприятиям, а также работать в их пользу.
Касем был шеф-редактором российского пропагандистского новостного портала "Sputnik Литва". В 2018 году он, будучи журналистом "Россия Сегодня", баллотировался на выборах в Сейм от объединения партий "За альтернативу", а в свое время был исключен из партии "Согласие" за публичное хамство в сторону избирателей.
Внимание к делу Касема было привлечено в четверг, 13 июля, еще и из-за твита президента Латвии Эдгара Ринкевича. Президент попросил прокуратуру объяснить назначение штрафа гражданину Латвии за "поддержку России". В момент публикации твита в публичном пространстве еще не было подтверждено, что речь идет о Марате Касеме.
Pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus. Esmu lūdzis informāciju prokuratūrai par šo gadījumu un plānoju drīzumā tikties ar ģenerālprokuroru. Jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam https://t.co/EzgXJRsLNV— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2023