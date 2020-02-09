ЛТВ: по делу Baltijas mediju alianse был задержан директор юридического отдела

В начатом Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии уголовном процессе о нарушении международных санкций на этой неделе (3-9 февраля) был задержан, а позже освобожден директор юридического отдела компании Baltijas mediju alianse Сергей Каритис, сообщает De facto, передача Латвийского телевидения.

По информации De facto, ему назначен статус подозреваемого.

Как уже сообщалось, в начатом СГБ)Латвии уголовном процессе о нарушении международных санкций одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства BNS.

По данным Firmas.lv, Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% - россиянину Алексею Плясунову.

Солодов является председателем правления Baltijas mediju alianse с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.

По подозрению в нарушении международных санкций СГБ провела во вторник несколько обысков в Риге и Таллине. Уголовный процесс начат 19 декабря 2019 года по ч. 3 ст. 84 Уголовного закона - о нарушении установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительной договоренности.

В сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии (КаПо) в ходе обысков в Риге и Таллине были изъяты документы и носители данных.

Как сообщили в СГБ, полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному соглашению обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

Два лица находятся в статусе подозреваемого, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще несколько человек имеют статус лица, против которого начат уголовный процесс. Более подробных комментариев СГБ в интересах расследования не дает.

Одним из объектов, где проводились обыски, возможно, является офис Baltijas mediju alianse на ул. Гертрудес, сообщило Латвийское телевидение

В Baltijas mediju alianse входят "Первый Балтийский канал", рекламные агентства "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mediju reklama, рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, распространитель телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК Латвия" и "МК Эстония".