LTV: подруга напавшего на юношу с флагом Украины отстранена от работы в полиции

Сожительница мужчины, который напал на молодого человека из-за того, что он шел с накинутым на плечи флагом Украины, отстранена от должности полицейской, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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LTV сообщило, что есть подозрения, что женщина помогла мужчине после совершения нападения спрятать автомобиль и скрыться самому. Поэтому ответственный прокурор выделила в деле отдельный процесс, который был отправлен на оценку в Бюро внутренней безопасности.

Как уже сообщалось, мужчина, обвиняемый в нападении на молодого человека из-за украинского флага, был приговорен к 200 часам принудительных работ на благо общества.

Обвиняемый также выплатил требуемую молодым человеком компенсацию морального вреда в размере 6034 евро.

Адвокат потерпевшего планирует обжаловать приговор, так как считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.

Как сообщалось, 20 мая после шествия "За избавление от советского наследия" на улице Эдуарда Смильгиса водитель автомобиля BMW вышел из машины и причинил телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения с украинским флагом на плечах.

После инцидента мужчина уехал с места происшествия, однако полиция позже установила виновного — им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

Парень, ставший жертвой нападения, ранее рассказал Латвийскому телевидению, что его отец украинец, сам он живет в Латвии в небольшом городе, а в Риге учится. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был украинский флаг. Нападавший спросил: "Что это за фашистская тряпка у тебя?", а затем начал избивать молодого человека. Когда на происходящее обратили внимание прохожие, мужчина сбежал, но друзья молодого человека успели сфотографировать его и автомобиль.

После случившегося BMW скрылся с места происшествия, однако полиция тут же начала оперативно-розыскные мероприятия.

Автомобиль был обнаружен во дворе частного дома — с замененными государственными регистрационными номерами. Сам нападавший прятался на своем чердаке за дымоходом.