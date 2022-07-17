LTV: Подругу мужчины, который напал на юношу с украинским флагом, уволят из полиции

Государственная полиция уволит инспектора криминальной полиции, которая не предотвратила нарушение закона, когда ее сожитель напал на молодого человека в Риге и избил его за ношение украинского флага. Об этом стало известно Латвийскому телевидению (LTV) из своих источников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подруга нападавшего мужчины работает в Госполиции. Во время нападения мужчины на юношу она находилась рядом, но не вмешивалась в происходящее. В полиции начата служебная проверка, женщина-полицейский временно отстранена от исполнения обязанностей.

По неофициальной информации LTV, женщина-инспектор будет уволена с работы. В полиции заявляют, что результаты служебной проверки и принятые решения будут обнародованы и прокомментированы в ближайшие рабочие дни.

Ранее сообщалось, что избивший юношу мужчина приговорен к 200 часам принудительных работ на благо общества. Ответчик также выплатил запрошенную юношей компенсацию морального вреда в размере 6034 евро.

Прокуратура отметила, что инкриминируемое мужчине уголовное преступление не квалифицируется как направленное на возбуждение национальной ненависти или вражды, поскольку обвиняемый, причинив физический вред потерпевшему, не преследовал его как лицо, принадлежащее к конкретной национальности, этнической группы или расы. Следствие установило, что мотивы нападавшего были личными и хулиганскими.

Инцидент случился 20 мая, когда в Риге проходил марш "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве. После шествия недалеко от места проведения, на улице Э. Смильгя, из автомобиля BMW вышел водитель и ранил молодого человека (2003 г.р.), у которого на плечах был накинут украинский флаг.

После инцидента BMW уехал с места происшествия, полиция возбудила уголовное дело и провела оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен возможный виновник. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиции. Полиция нашла автомобиль подозреваемого во дворе частного дома, а номерные знаки на BMW были заменены. Сам нападавший прятался за дымоходом на чердаке своего дома.

Сначала суд поместил мужчину под стражу, но позже его отпустили. Дело было передано в прокуратуру. Также стало известно, что в момент инцидента рядом с мужчиной в машине находилась сотрудница полиции, сожительница нападавшего.

Парень, ставший жертвой нападения, рассказал Латвийскому телевидению, что его отец украинец, сам он живет в Латвии в небольшом городе, а в Риге учится. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был украинский флаг. Нападавший спросил: "Что это за фашистская тряпка у тебя?", а затем начал избивать молодого человека. Когда на происходящее обратили внимание прохожие, мужчина сбежал, но друзья молодого человека успели сфотографировать его и автомобиль.