LTV: Пожар на складе Mikrotīkls в Риге двухлетней давности был связан с крупным грабежом

Пожар на складе компании Mikrotīkls в Риге, случившийся два года назад, был связан с крупным грабежом, сообщила в пятницу программа телеканала LTV "Панорама" (Panorāma).

В ходе дискуссии, организованной Советом иностранных инвесторов о восстановлении Латвии после кризиса Covid-19, председатель правления SIA Mikrotīkls Джон Талли рассказал, что склад компании до пожара был ограблен, а затем сожжен.

"Существует проблема организованной преступной группировки, которая нападает на многих латвийских предпринимателей. Не так давно возле аэропорта пострадал Elko. Для бизнеса очень важно, чтобы таких масштабных грабежей не случалось", — подчеркнул Талли.

Пожар на одном из складов компании Mikrotīkls, выпускающей оборудование связи под брендом MikroTik, случился в августе 2018 года. В сентябре 2019-го страховая компания BALTA в связи с пожаром выплатила компании возмещение в размере 36,9 млн евро. По данным BALTA, это крупнейшая страховая выплата в истории страховых компаний стран Балтии.

В мае этого года произошла масштабная кража на складе ELKO Grupa, крупнейшего распространителя IT-продуктов и решений в Балтийских странах. Преступление было совершено организованной группой в минувшие выходные, на складе ELKO Group, в бизнес-парке Lidostas Parks. Взлом произошел с территории близлежащего склада.

Государственная полиция подтвердила Латвийскому телевидению, что в обоих случаях проводится расследование, но не раскрыла, связаны ли эти случаи между собой, и не стала делиться подробностями в интересах следствия.