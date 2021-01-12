LTV: Прокурор и судья участвовали в нелегальной новогодней вечеринке

Полиция выявила неразрешенную новогоднюю вечеринку общины "Христос миру" (Kristus pasaulei) — ее лидеру Марцису Енцитису и другим участникам выписаны административные штрафы. В данной вечеринке участвовали некий прокурор и судья, сообщает Латвийское телевидение в программе "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens).

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В первых числах января Госполиция сообщала, что в новогодний вечер в одном из гостевых домов в окрестностях Сигулды, когда в стране действовал комендантский час, проходила нелегальная вечеринка. Ее участникам выписаны штрафы. Организатору — 2 тыс. евро, а еще 11 участникам — по 500 евро.

Вскоре после этого выяснилось, что вечеринка проходила в гостевом доме Brūveri, а организовал ее лидер религиозной общины Kristus pasaulei Марцис Енцитис. Гости — члены общины. По имеющейся в распоряжении "Запрещенного приема" информации, в этой вечеринке участвовали два государственных должностных лица: судья Рижского суда Видземского предместья Иева Сладзевска и ее муж — прокурор Ренар Сладзевскис.

Прокуратура уже отреагировала на случившееся и проведет оценку возможного нарушения этики.

"Прокуратура проинформирована о совершенном Ренаром Сладзевскисом нарушении. (..) Случившееся будет оцениваться с точки зрения нарушения кодекса этики прокуроров. Сейчас обобщается информация и согласно установленному порядку вопрос будет передан на рассмотрение аттестационной комиссии прокуроров", — сообщила старший прокурор Рижской Зиемельской прокуратуры Байба Войцехович.

В суде Видземского предместья о действиях судьи пока не были проинформированы. А потому, пока о случившемся нет официальной информации, суд не будет требовать объяснений у судьи. Связаться с самой судьей Латвийскому телевидению не удалось.