ЛТВ: радары "поймали" более 1000 авто без OCTA. Штраф — 350 евро

Фоторадары фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и "вылавливают" автовладельцев без действительного техосмотра и полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСТА). За ряд нарушений водителю грозит штраф в несколько сотен евро, пишет со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ) портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Штраф владельцу автомашины выписывает Государственная полиция, куда информация о нарушителях поступает от Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD).

С 1 июля за каждое нарушение выписывают отдельный штраф. Минимальное наказание за превышение скорости — 20 евро, за отсутствие техосмотра — 55 евро, за езду без ОСТА — 350 евро.

В этом году фоторадары зафиксировали 1061 машину без ОСТА и 673 — без техосмотра.