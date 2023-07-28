LTV: сбежавший из Рижского централа Ковалев ехал на велосипеде

Сбежавший из Рижской Центральной тюрьмы Марис Ковалев перебрался через четырехметровый забор и, несмотря на полученную травму ноги, через несколько часов был дома. По информации телеканала LTV, он приехал домой на велосипеде.

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Подозреваемый в попытке убийства Ковалев сбежал из тюрьмы в воскресенье около двух часов дня. Родственник заключенного рассказал Латвийскому телевидению, что побег не был тщательно спланирован. Ковалев выбежал наружу, когда заключенных выводили погулять. Ему удалось перебраться через два тюремных забора с колючей проволокой. Как — до сих пор неясно.

Побег был замечен сразу, но, по словам начальника Управления мест заключения Дмитрия Калиньша, догнать сбежавшего не удалось "из-за естественных преград": никто не стал лезть вслед за ним через забор.

По неофициальной информации, перебравшись через два забора, Ковалев сломал ногу. Но это не помешало ему отправиться домой в Саркандаугаву. По дороге он зашел к знакомому и взял у него велосипед, на котором поехал домой. Там он пробыл 5-10 минут, а потом приехала полиция и задержала его. Сбежал он в 13:45, задержали его примерно через два часа.