LTV: в деле о присвоении взятки для депутата РД фигурирует фирма SW Baltics и приближенный к политике Кочанс

Человеком, которого в декабре наказали за присвоение взятки для депутата Рижской думы, является близкий к политике Эдвинс Кочанс, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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В конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило, что попросило прокуратуру обвинить советника правления некоего предприятия в присвоении взятки в 5000 евро. Обвиняемый признал свою вину и ему был назначен штраф в размере 12 000 евро, однако его имя и причастная компания не были разглашены.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, журналисты de facto выяснили, что наказуемым является Кочанс. Еще недавно он занимал руководящие должности в Latvijas dzelzceļš (LDz), а потом стал сотрудником обслуживающей систему контроля рижского общественного транспорта фирмы SW Baltics.Полученные от руководства предприятием деньги Кочанс потратил на свои нужды — скорее всего, на оплату лизинга автомобиля или покупку садового трактора, заявили в KNAB.

Эдвинс Кочанс достаточно давно связан с политикой и транспортной отраслью. Когда-то он был приближенным Национального объединения — в 2009 году, когда министром сообщения был Каспарс Герхардс, он стал членом правления LDz. Восемь лет назад Кочанс был среди основателей партии "Для развития Латвии". Летом 2020 года он потерял должность руководителя Электротехнического управления LDz и был приглашен советником в правление SW Baltics.

Компания, ранее известная как Swarco Baltics, когда-то была основана международной группой Swarco, но теперь принадлежит только Тодду Дэвиду Свенсону — гражданину США, который проживает в Литве. В Латвии ежедневной работой руководит заместитель председателя совета Андрис Тифенталс, который также является переводчиком Свенсона.

Согласно материалам дела, в марте прошлого года Кочанс встретился со Свенсоном и Тифенталсом в ресторане Laivu centrs на Звиргздусале. Кочанс знал, что в 2018 году у SW Baltics был заключен договор с дочерним предприятием Rīgas satiksmes (RS) — компанией Rīgas acs. За техническую поддержку и обслуживание интегрированной системы связи SW Baltics ежемесячно получает от Rīgas acs более 200 тысяч евро. Договор действует до мая 2023 года, но тогда компания опасалась, что договор может быть расторгнут раньше.

Во время разговора в ресторане Кочанс дал понять, что у него очень хорошие отношения с председателем комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олафсом Пулксом, который может повлиять на то, что договор не будет расторгнут. Нужно было "дать пять", что было бы "презентом" для Олафса, обеспечив, таким образом, успешное сотрудничество в будущем, отметил Кочанс. Согласно обвинению, Свенсон дал деньги Кочансу там же, в ресторане.

По имеющимся в материалах дела записям телефонных разговоров Кочанса с Пулксом видно, что, на самом деле, они знакомы, но виделись лишь в коридорах Минсообщения, когда Пулкс работал в Pasažieru vilciens. Весной 2021 года Кочанс несколько раз пытался уговорить Пулкса на встречу, чтобы рассказать о планах SW Baltics, на что Пулкс в итоге согласился. Встреча должна была произойти в публичном месте около цветочного рынка "Сактас". Однако осенью, когда уже был начат уголовный процесс и сотрудники KNAB задержали Кочанса, Пулкс узнал, что его вызывали в связи со взяткой.

"Один из моих знакомых спросил меня, могу ли я поговорить, потому что у него какие-то проблемы — не знаю, с Rīgas acs, надо ли там продолжать контракт или нет, нюансов уже не помню. Поймите, такие ситуации бывают довольно часто — Рижская дума, предприятия, там сложная система, и иногда действительно бывают какие-то проблемы с коммуникацией, когда кто-то не может кого-то выслушать. И тогда, может быть, стоит выслушать такого человека и, если это будет полезно, помочь. Понятно, что на тот момент это была информация, я передал ее руководству RS, чтобы они могли решить, полезна она для них или нет. Уже давно ходят разговоры о всевозможных реестрах лобби. У меня не было бы проблем отметиться, что я встретился с кем-то. Потому что, еще раз говорю, скрывать было нечего, и то, что у него там что-то не так, было его проблемой, и он был за это наказан", — пояснил Пулкс.

В ходе расследования выяснилось, что уже на следующий день после получения денег от SW Baltics Кочанс связался с лизинговой компанией своего автомобиля BMW X5 и заплатил 5000 евро. Также сделанную вскоре после этого покупку садового трактора в KNAB оценили как тратой предназначенных для взятки денег. Кочанс сначала отрицал свою вину, но в декабре все же признал ее. Дело было решено во внесудебном порядке с назначением Кочансу штрафа в 12 000 евро по постановлению прокурора.

В разговоре с de facto Кочанс рассказал, что произошедшее было недоразумением.

"Ну у нас там разногласие было. Я не хотел никаких проблем ни для себя, ни для семьи, поэтому я… Как получилось, так получилось. Как вам точнее сказать… Заплатил штраф, который мне назначили, и, я извинился, чтобы этот инцидент не мешал. Репутация и все остальное может испортиться. Такой инцидент, который я даже не знаю, как комментировать. Никакая, как вы говорите, взятка не планировалась, совсем по-другому", — заявил он.

Также, по словам Кочанса, заявления о том, что нужно дать "презент" и "дать пять", являются всего лишь недопониманием. Он отметил, что не силен в английском. Согласился, чтобы не создавать ажиотаж, сказал Кочанс журналистам.

Уголовный процесс о взяточничестве начат и в отношении Тодда Свенсона, однако в декабре KNAB его прекратило из-за отсутствия четких доказательств того, что Свенсон дал деньги именно на взятку. В предприятии комментариев по этому делу не предоставили.

Между тем, член правления Rīgas acs Эдгарс Бебрис, занимающий эту должность с апреля прошлого года, подтвердил de facto в письменной форме, что договор с SW Baltics по-прежнему в силе, однако сейчас Rīgas acs начала работы по подготовке процедуры закупки оборудования для технического обслуживания.

Из слов председателя правления RS Джинеты Иннусы также следует, что в будущем сотрудничество с SW Baltics маловероятно. Иннуса, которая знает Кочанса со времен своей работы в Минсообщения, рассказала, что Кочанс в прошлом году оставил заявку на визит к ней. Встреча прошла в ее рабочем кабинете.

"С тех пор, как я здесь работаю, ко мне по-разному обращались разные бывшие коллеги, прямо и косвенно связанные коллеги, конечно, потому что в Минсообщения, конечно, достаточно широкий круг контактов", — отметила Иннуса.

В настоящее время в интересах RS получить в свое владение все оборудование, за которое муниципальная компания годами платила SW Baltics такие большие суммы, подчеркнула Иннуса. По ее словам, без него предприятие не сможет обеспечить управление общественным транспортом. Поэтому контракт закончится.

De facto сообщает, что Кочанс также хвастался своими политическими связями в разговорах с коллегами в ресторане яхт-клуба. Он говорил, что вскоре станет советником Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, чего не произошло. На выборах в Ропажскую краевую думу летом 2021 года он был первым в списке "Для развития Латвии". В октябре Кочанс вышел из партии и больше не планировал брать на себя мандат депутата думы, если представится такая возможность.