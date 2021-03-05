LTV: Возбуждено уголовное дело против помощника депутата Сейма

Полиция возбудила уголовное дело против представителя Министерства экономики в правлении Скултского порта и помощника депутата Сейма Эрика Пуценса (ЗЧЛ, KPV LV) Салвиса Петрика (ЗЧЛ, KPV LV) в связи с возможным присвоением денег, сообщает передача LTV “Panorāma”.

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В уголовном деле фигурирует имя депутата Сейма Атиса Закатистова, свидетельствует информация в распоряжении телеканала.

Петрик заключил договор с партией, обязавшись рекламировать Пуценса в социальной сети Facebook, получая за это 500 евро в месяц. Обе стороны должны ежемесячно заключать акт приема-сдачи, но бывший руководитель фракции Закатистов подписал акты “наперед”.

Петрик сказал, что у него нет об этом информации, Закатистов отказался от комментариев.