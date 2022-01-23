LTV: все задержанные по "шпионскому" делу Адамсонса — экс-сотрудники служб безопасности

Фигурантами в деле обвиняемого в шпионаже депутата Сейма Яниса Адамсонса являются как бывшие сотрудники КГБ, так и Службы госбезопасности (VDD). Один из задержанных, экс-сотрудник муниципальной полиции Адажи, работал в службе всего 10 лет назад, а сейчас она расследует упомянутое дело, пишет со ссылкой на передаче de facto Латвийского телевидения (LTV) портал Rus.LSM.lv.

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Янис Адамсонс, задержанный прошлым летом по подозрению в шпионаже в интересах России. Судя по материалам VDD, он уже давно сотрудничал с ФСБ России.

"Естественно, я не признаю вину, это ерунда", — заявил Адамсонс в коротком телефонном разговоре c журналистами de facto.

В июне в рижском аэропорту был задержан и гражданин России Геннадий Силонов. Возможно, он выступал посредником в передаче информации.

О Силонове известно немного. Уроженец Риги, в последние годы СССР работал в Комитете госбезопасности. В одной из карточек завербованных агентов указано, что Силонов в 1990 году числился в 3-м отделе, который в то время боролся с организованной преступностью. В последние годы Силонов жил в Латвии имея вид на жительство и представлял компанию "Стандарт Инвест", связанную с транзитом. В отличие от Адамсонса, Силонов до сих пор находится под стражей. Свою вину он не признает.

Адвокат Силонова Имма Янсоне считает, что 85 статья Уголовного кодекса о шпионаже, предъявляемая подзащитному, слишком абстрактна, так как предусматривает ответственность за сбор неуточненной информации в целях ее передачи за границу. Янсоне утверждает, что, согласно материалам дела, Силонов обвиняется в том, что планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал. "Грубо нарушаются права клиента на защиту, так как с конца октября он не имеет доступа к конфиденциальным встречам с адвокатами и нет возможности работать с материалами дела и полноценно подготовиться к судебному разбирательству", — заявила Янсоне, добавив, что Силонов — единственный из четырех, кто все еще находится под стражей.

Из общего расследования по делу Адамсона в отдельное делопроизводство выделены истории еще двух людей. Одним из задержанных оказался бывший сотрудник КГБ, следователь Андрис Страутманис. Во времена уже независимой Латвии Страутманис занимал высокий пост в Полиции безопасности.

Журналистам передачи неофициально известно, что четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник полиции безопасности Артур Шмаукстелис. Он оставил службу десять лет назад и нашел себя в Адажской муниципальной полиции, откуда ушел в августе.