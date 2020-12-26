Roberts Klimovičs
Foto: F64

Латвийское телевидение сообщает, что активист Роберт Климович, в последнее время известный как одна из отрицающих необходимость использования защитных масок публичных персон, был доставлен в полицейский участок, чтобы "дать пояснения о неиспользовании маски в магазине, а также проявленную агрессивность по отношению к сотрудникам полиции, которые неоднократно призвали его использовать маску для лица".

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В Госполиции, не упоминая имя задержанного, подтвердили Delfi , что в Риге произошел инцидент, в ходе которого некое лицо пришлось доставить в участок для дальнейших разбирательств.

"Данное лицо отправилось в магазин за покупками без маски на лице. Учитывая, что человек не реагировал на призывы продавщицы и охранника и по-прежнему не использовал маску, ему отказали в обслуживании. Даже после привлечения полиции и неоднократного призыва надеть маску этого не последовало, человек стал агрессивным. После этого нарушителя доставили в полицейский участок для дачи пояснений. Начаты процессы об административных нарушениях — неподчинении законным требованиям сотрудника полиции и неиспользовании маски для лица", — отметили в Госполиции.

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