LTV: задержанный по делу об убийстве Бункуса — Аркадий Юдин

Задержанным на этой неделе по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса является Аркадий Юдин, свидетельствует имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) неофициальная информация.

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Полиция ранее заявила, что получена четкая картина обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, во вторник полиция задержала в Риге еще одного человека.

Учитывая, что расследование еще продолжается, в полиции дальнейших комментариев не дают.

Рижский городской суд в четверг выдал санкцию на арест задержанного.

По данным Firmas.lv, Юдин (1970 г. рожд.) — совладелец двух предприятий, но активной деятельности они не ведут.

Юдин и Светлана Смирнова — выгодополучатели предприятия A.V.V., деятельность которого связана с управлением недвижимостью. Президентом этой компании с 1991 по 1998 год был осужденный по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин, которого в марте этого года застрелили в Плявниеки. LTV сообщает, что, помимо Валягина, учредителями предприятия были также Олег Смирнов и Александр Кисель, связанные с криминальным авторитетом Харитоновым.

Вместе с Денисом Кузиным Юдин является владельцем компании DNS Group, которая работает в сфере оптовой торговли табачными изделиями и морского и прибрежного транспорта.

Как сообщалось ранее, по данному делу под арестом находятся также бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина.

Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.

Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор потребовал в судебном порядке с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade признали неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления — Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне — до наступления неплатежеспособности разбазарили активы "Rego Trade", поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (сейчас LPB Bank) Ульманом.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован на Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.