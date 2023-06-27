Лукашенко: Если рухнет Россия, мы все окажемся под обломками

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сделал во вторник, 27 июня, ряд заявлений, в которых рассказал о своей роли в ликвидации путча Евгения Пригожина. DW представляет основные моменты его выступления.

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О решении вмешаться в ситуацию с мятежом

"​​А потому что если бы смута пошла по всей России (для этого есть колоссальные предпосылки), то следующие — мы… Мы все окажемся под обломками, если рухнет Россия", — предупредил Лукашенко. Он также заявил, что белорусская армия в день мятежа была приведена в полную боевую готовность.

О переговорах с Евгением Пригожиным

По словам Лукашенко, в ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер" он вмешался после звонка Путина утром 24 июня. "Я понял, что ситуация сложная, принято жестокое решение — мочить. Предложил Путину не торопиться, поговорить с Пригожиным и его командирами. "Саша, бесполезно, — сказал он мне. — Он трубку не берет". Я спрашиваю: "Где он?" — "В Ростове". Я говорю: "Худой мир лучше любой войны. Попробую с ним связаться". Лукашенко заявил о длительных уговорах Пригожина, в итоге тот отказался от планов идти на Москву и перестал требовать отставки Шойгу и Герасимова. "Не надо требовать неисполнимое", — поддержал его Лукашенко.

О ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Лукашенко предложил Пригожину и его военной компании "перекантоваться" в Беларуси — за их счет. Боевикам ЧВК Лукашенко пообещал предоставить заброшенную военную часть. "Мы пока никаких лагерей для ЧВК "Вагнер не строим. Но если они захотят, мы их разместим". Правитель Беларуси подтвердил, что Пригожин уже находится на территории страны. При этом Лукашенко заметил, что такое подразделение, как ЧВК "Вагнер", "белорусской армии не помешает".

О белорусской оппозиции

"Цветные революции не случаются, если для этого в стране нет причин", — заявил Лукашенко, признав, что белорусская оппозиция "засуетилась", чтобы воспользоваться ситуацией для захвата власти, но "произошел фальстарт".