Любитель детективов и сериалов о серийных убийствах пытался убить знакомую: дело направлено в прокуратуру

В январе 2023 года сотрудники Курземского регионального управления полиции задержали в Кулдиге мужчину, подозреваемого в попытке убийства. Расследование по этому делу завершено, материалы переданы в прокуратуру.

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Поздним вечером 13 января на пульт дежурного Госполиции поступила информация о том, что в Кулдиге, на территории собственности произошел конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Полиция быстро установила личность нападавшего и приступила к его поискам.

Подозреваемый скрывался от полицейских, однако отец смог его уговорить сдаться властям. После этого он сам позвонил в полицию и сообщил, где находится. В ночь на 14 января подозреваемого задержали, а 15 января суд выдал санкцию на его арест.

Следствием установлено, что задержанный был знаком со своей жертвой давно. В гости к женщине он явился с целью убийства. Ранее он увлекался книгами об убийствах и смотрел сериалы о серийных убийствах, где черпал информацию о том, как убить человека. Полученные таким образом знания он решил опробовать на знакомой. Для начала он обманом выманил знакомую из квартиры в коридор, а затем совершил нападение.

Установлено, что преступник избивал жертву молотком и кулаками, душил ее, затем нанес ей удар пластиковым прутом в шею, а для завершения убийства поставил колено женщине на шею и давил до тех пор, пока ее тело не расслабилось. Решив, что жертва мертва, нападавший скрылся.

Шокированные соседи вызвали Службу неотложной медицинской помощи: врачи смогли доставить пострадавшую в больницу и спасти ее жизнь. Находившуюся в квартире дочку женщины передали родственникам.

Назначенная в рамках расследования экспертиза признала мужчину вменяемым. Примечательно, что ранее он не попадал в поле органов правопорядка.

В том случае, если в суде вина нападавшего будет доказана, ему грозит суровое наказание: от 5 до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.