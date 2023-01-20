Любитель детективов и сериалов о серийных убийствах задержан за попытку убить приятельницу

В конце прошлой недели сотрудники Курземского регионального управления полиции задержали в Кулдиге мужчину, подозреваемого в попытке убийства.

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Поздним вечером 13 января на пульт дежурного Госполиции поступила информация о том, что в Кулдиге, на территории собственности произошел конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Полиция быстро установила личность нападавшего и приступила к его поискам.

Подозреваемый скрывался от полицейских, однако отец смог его уговорить сдаться властям. После этого он сам позвонил в полицию и сообщил, где находится. В ночь на 14 января подозреваемого задержали, а 15 января суд выдал санкцию на его арест.

Следствием установлено, что задержанный был знаком со своей жертвой давно. В гости к женщине он явился с целью убийства. Ранее он увлекался книгами об убийствах и смотрел сериалы о серийных убийствах, где черпал информацию о том, как убить человека. Полученные таким образом знания он решил опробовать на знакомой. Для начала он обманом выманил знакомую из квартиры, а затем совершил нападение.

Пострадавшая помещена на лечение в больницу. По делу начат уголовный процесс за попытку убийства. Известно, что задержанный ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. В рамках расследования ему назначена психологическо-психиатрическая экпертиза.