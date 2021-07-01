Лже-работник банка выманил у женщины три тысячи евро

29 июня Краславский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что мошенник, представившись работником банка, выманил у женщины почти три тысячи евро.

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По данному факт начат уголовный процесс, проводится расследование.

Государственная полиция регулярно получает информацию об аналогичных случаях, поэтому жителей еще раз просят не выдавать свои личные данные незнакомцам и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не потерять деньги.

Чаще всего телефонные мошенники разговаривают на русском языке и выдают себя за работников банков, пытаются выманить данные для входа в интернет-банк - номера и пароли, которые просят подтвердить с помощью удаленных средств аутентификации (например, пин кодами Smart-ID).

В полиции напоминают, что самый безопасный способ, как проверить, является ли звонящий мошенником - попросить предоставить информацию на латышском языке. Мошенники не знают латышский язык и сразу прекращают разговор.

Во многих случаях мошенники не только снимали деньги со счёта жертвы, но и оформляли быстрые кредиты и после поступления средств на счет, сразу переводили их на зарубежные счета.

Если вы стали жертвой мошенников, которые лишили вас денег, то полиция призывает немедленно связаться со своим банком, а также написать заявление в полицию: через портал www.latvija.lv или на pasts@vp.gov.lv.