Лже-работник банка выманил у женщины три тысячи евро
Foto: Shutterstock

29 июня Краславский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что мошенник, представившись работником банка, выманил у женщины почти три тысячи евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данному факт начат уголовный процесс, проводится расследование.

Государственная полиция регулярно получает информацию об аналогичных случаях, поэтому жителей еще раз просят не выдавать свои личные данные незнакомцам и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не потерять деньги.

Чаще всего телефонные мошенники разговаривают на русском языке и выдают себя за работников банков, пытаются выманить данные для входа в интернет-банк - номера и пароли, которые просят подтвердить с помощью удаленных средств аутентификации (например, пин кодами Smart-ID).

В полиции напоминают, что самый безопасный способ, как проверить, является ли звонящий мошенником - попросить предоставить информацию на латышском языке. Мошенники не знают латышский язык и сразу прекращают разговор.

Во многих случаях мошенники не только снимали деньги со счёта жертвы, но и оформляли быстрые кредиты и после поступления средств на счет, сразу переводили их на зарубежные счета.

Если вы стали жертвой мошенников, которые лишили вас денег, то полиция призывает немедленно связаться со своим банком, а также написать заявление в полицию: через портал www.latvija.lv или на pasts@vp.gov.lv.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Создается виртуальный тур по маякам Латвии