Лжеброкеры выманили у жителей Риги и Рижского региона 200 000 евро

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, с начала года зарегистрировано несколько десятков случаев интернет-мошенничеств, в результате которых жители Риги и региона лишились более 200 000 евро.

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За период с 1 января по 11 апреля зарегистрировано 78 эпизодов, связанных с интернет-мошенничеством, а также с попытками интернет-мошенничества. Лжеброкеры предлагают инвестировать средствам в биржи, а также инвестиционные платформы.

5 марта в Курземский участок полиции поступило сообщение о том, что мошенник, предложивший вложить деньги в биткоины, выманил у своей жертвы 26 358 евро. Сначала ей предложили вложить в биржу 100 евро, затем попросили подключить к ее интернет-банку, а затем получили доступ к ее сбережениям.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не доверять незнакомцам данные о своем счете. Также полиция напоминает, что ни сотрудники банков, ни госучреждений никогда не запрашивают такую информацию.