Лжекредитору предъявлены обвинения по 85 эпизодам, потерпевшими признаны 23 человека

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование неоднократно судимого человека, который на протяжении нескольких лет выдавал себя за кредитора. В общей сложности мошеннику удалось легализовать 45 000 евро, полученных преступным путем.

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Государственная полиция стала получать заявления от пострадавших со всей Латвии - в них говорилось о том, что люди доверились некому кредитору, который их обманул. Когда было установлено, что все эти преступления были совершены одним лицом, уголовные производства были объединены.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с января 2017 года по май 2019 года мужчина, выдавая себя за кредитора, предлагал в интернете денежные займы. Под указанным предлогом он просил жителей открывать расчетные счета в банках, а затем, пользуясь их доверием, требовал передать имеющиеся у них данные, позволяющие пользоваться интернет-банком. Мошенник пояснял, что это необходимо для проверки кредитной истории. Получив указанные данные, преступник брал быстрые кредиты от имени потерпевших.

С целью сокрытия преступного происхождения полученных средств подозреваемый переводил полученные деньги как на банковские счета третьих лиц, так и на свой счет, зарегистрированный за границей. Таким образом, мошенник легализовал полученные преступным путем финансовые средства на сумму 45 042,95 евро.

Потерпевшими признаны 23 человека. Среди них есть как физические, так и юридические лица, которые испытывали финансовые затруднения и поэтому решили взять кредит, ссылаясь на рекламу в интернете. Материалы дела собраны в 43 томах.

6 марта 2019 года полиция задержала предполагаемого преступника, мужчину 1986 года рождения. Ранее он неоднократно был судим за финансовые преступления. После ареста мужчину заключили под стражу, которая позже была заменена на залог, не связанный с лишением свободы.

15 мая сотрудники Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями завершили расследование и направили уголовное дело в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного преследования.

В ходе следствия было возбуждено несколько уголовных дел в отношении еще семи лиц за незаконное использование иностранных платежных средств, в настоящее время они находятся под следствием.