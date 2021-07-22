Лжеработники банка выманили у мужчины 4000 евро
Foto: Reporters/Scanpix/LETA

Елгавчанин потерял более 4000 евро, сообщив свои персональные данные мошенникам, которые представились работниками банка, сообщает LETA.

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Это случилось 21 июля. Начат уголовный процесс.

Полиция напоминает, что сейчас активизировались мошенники, выдающие себя за работников банка. Ни в коем случае не нужно сообщать им свои персональные данные и коды доступа к интернет-банку, открывать присланные ссылки и устанавливать программы, которые они просят — чаще всего они просят установить TeamViewer, QuickSupport или AnyDesk, дающие доступ к компьютеру.

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