Лжесотрудники банков терроризируют жителей Латвии: счет идет на тысячи

На период с 1 по 15 июня Земгальское региональное управление полиции (ЗРУП) получило 17 заявлений от жителей, ставших жертвами телефонных мошенников и лишившихся крупных сумм.

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Как отмечают в ЗРУП, чаще всего, чтобы получить доступ к счетам своих жертв, преступники звонят и выдают себя за работников кредитных учреждений. В частности, 11 июня жителю Елгавы позвонил незнакомец, представившийся работником Swedbank, и заявил о якобы подозрительных сделках с его банковским счетом. Во время разговора потерпевший представил мошеннику свои личные данные, а также данные о счете. Позже на его имя злоумышленниками был оформлен кредит на 2000 евро.

Чуть ранее — 9 июня — полиция Екабпилса начала еще два уголовных процесса, связанных с мошенничеством. В одном случае, получив данные своей жертвы, мошенники оформили кредитов на 2500 евро, а затем перевели эти деньги на другой счет, во втором — со счета женщины сняли 3400 евро.

Все чаще мошенники используют для обмана фейковые страницы известных компании логистики — Omniva и DPD Latvija. Например, 12 июня у жительницы Елгавы таким образом похитили данные о счете, а затем украли с него 2000 евро. В свою очередь, 2 июня у жителя Бауски мошенники подобным образом похитии со счета 651 евро.

Госполиция в очередной раз призывает жителей не быть легковерными и не сообщать незнакомцам свои личные данные, а также сведения о своих счетах в банках.