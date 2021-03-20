Мадонская полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки
Foto: Valsts policija

Мадонский участок Госполиции просит общественность помощи в розыске пропавшего без вести подростка, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Полиция разыскивает Эгию Волкову 2005 года рождения. Девочка в пятницу вечером вышла из дома в Дзелзавской волости Мадонского края и пропала без вести.

Девочка может находиться в Гулбенском крае, предполагает полиция.

Приметы девочки: худощавое телосложение, длинные темно-фиолетовые волосы. На девочке была зимняя куртка вишневого цвета, синие джинсы и черные кроссовки Nike.

Всех, у кого есть предположения о том, где может находиться девочка, полиция просит звонить по телефонам 26344303 и 110.

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