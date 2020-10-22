Маленький ребенок оказался в тяжелом состоянии после отравления медикаментами

В ночь на четверг в Детскую больницу поступил маленький ребенок, отравившийся медикаментами. Врачи больницы призывают родителей и родственников убедится, что домашние аптечки и бытовая химия находится в недоступном детям месте.

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“Этой ночью нашим приоритетом было спасти жизнь ребенку, который нормальным для своего возраста образом изучал мир - исследуя, трогая и поедая всё, что ему доступно”, - указала руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии Арта Бардзиня. Состояние маленького пациента врачи оценивают как тяжелое.

Врач указала, что если вблизи есть маленький ребенок, то это обязанность каждого, не только родителей, уберечь ребёнка, ведь его любопытство огромно и не все ситуации можно предвидеть. Если ребенок гостит у друзей или родственников, то нужно позаботиться о том, чтобы помещение было для него безопасно, а ребенок был под надзором.

В Детской больнице сообщили, что в этом году был достигнут антирекорд детского травматизма - летом в больницу с травмами поступили 6000 детей, что на 700 больше, чем годом ранее. Многие несчастные случаи могли предотвратить взрослые, уделив больше внимания вопросам безопасности ребенка.