Мандатная комиссия Сейма может поднять вопрос о задержании Гобземса
Foto: DELFI

Заместитель председателя комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов ("Согласие") допускает, что на заседании комиссии может быть поднят вопрос о задержании депутата Алдиса Гобзема ("Закон и порядок").

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По словам Орлова, это вопрос стоит поднять, чтобы понимать алгоритм, то есть как правильно действовать в подобных случаях.

По мнению заместителя председателя комиссии, если депутат Сейма не подвергает опасности здоровье других людей и не участвует в преступлении, то он не может быть задержан без согласия Сейма.

Отвечая на вопрос о задержании Гобземса, Орлов сказал, что не присутствовал на месте происшествия и подробности дела на данный момент неизвестны. Нужно видеть, как действовала полиция.

Как сообщалось, Государственная полиция в понедельник в Тукумсе задержала депутата Гобземса.

В управлении по связям с общественностью Государственной полиции сообщили, что в понедельник в Тукумсе был констатирован несанкционированный митинг, что является нарушением закона о митингах, шествиях и пикетах.

На месте происшествия сотрудники полиции призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, но лицо отказалось это сделать. Следовательно, в соответствии с законом об административной ответственности лицо было задержано и доставлено в отделение полиции для получения объяснений.

Задержать человека в этом случае можно не более чем на четыре часа. Срок задержания лица исчисляется с момента фактического задержания.

При этом полиция сообщила, что на месте происшествия имели место нарушения правил эпидемиологической безопасности, потому что на улице собралось более 20 человек.

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"Согласие" Виталий Орлов Сейма Тукумс
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