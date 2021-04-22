Марафон скорости в Латвии: лихачи на BMW, погоня за пьяным водителем и еще более 500 нарушителей
Foto: F64

В Латвии завершился "24-часовой марафон контроля скорости", в рамках которого Госполиция уделяла повышенное внимание контролю разрешенной скорости движения.

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За сутки сотрудники полиции выявили 551 нарушителя скоростного режима, это в два раза больше, чем обычно за сутки. Это говорит о том, что отношение многих водителей к вопросам безопасного движения на дорогах не улучшилось, и они осознанно создают опасные ситуации и для себя, и для других водителей. В целом на дорогах Латвии за 24 часа зафиксировано 1 303 нарушения.

Самого отчаянного лихача отловили в Рижском регионе: водитель (2000 г..) ехал на BMW по Юрмальскому шоссе на скорости 190 км/ч. Вскоре на этом же участке дороги засекли автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого (1998 г.р.) разогнался до 153 км/ч.

Кроме того, в отношении еще четверых нарушителей скоростного режима применен запрет на управление транспортными средствами.

Не обошлось во время марафона скорости и без других ЧП. В Екабпилсе полиции пришлось устроить погоню за
Renault, водитель которого пытался скрыться от инспекторов. В организме нарушителя констатировали 1,09 промилле, также у него не оказалось прав, машина не прошла техосмотр, отсутствовала и страховка.

На Лиепайском шоссе остановили водителя, который разогнался на Range Rover до 147 км/ч, а на Видземском шоссе лихач несся на скорости 137 км/ч.

Также за время марафона стационарные фоторадары зафиксировали 1 124 нарушителя скоростного режима, а переносные — 179 нарушителей.

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