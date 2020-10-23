Машин на дорогах меньше, но безопаснее не стало: полиция хочет ужесточить штрафы

В 2020 году на дорогах Латвии из-за чрезвычайной ситуации и других ограничений было меньше водителей. Однако безопаснее от этого не стало: выросло как количество погибших в ДТП, так и число аварий, которые совершают нетрезвые водители. Госполиция и Министерство внутренних дел предлагают ужесточить штрафы за превышение скорости, агрессивную езду и управление транспортом в нетрезвом виде.

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За девять месяцев этого года в ДТП попали 555 нетрезвых автоводителей. По данным на сайте Дирекции безопасности дорожного движения, за весь 2019 год таких было 427. "Может быть это связано с тем, что за пьяную езду больше нет административного ареста", — заявил в четверг в интервью Latvijas Radio начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис. C 1 июля вступил в силу Закон об административной ответственности, согласно которому пьяных водителей ожидает более крупный штраф и лишение прав, однако под арест они уже не отправятся.

По словам Крапсиса, за последние десять лет в статистике ДТП и погибших в авариях не удается добиться равномерного улучшения. С начала года до 15 октября в ДТП в Латвии погибли 104 человека, в прошлом году за тот же период времени погибли 99 человек. В этом году в Латвии были ДТП, в которых одновременно погибли несколько человек. Причиной аварий часто является лихачество и непродуманные маневры. В основном аварии, в результате которых люди теряют жизнь, происходят за пределами населенных пунктов, где разрешена большая скорость.

В четверг на заседании Совета по безопасности движения министр внутренних дел Сандис Гиргенс и Нормундс Крапсис предложили ужесточить наказания для агрессивных водителей и автоперевозчиков, которые передвигаются на грузовых машинах, превышая ограничения по массе транспортного средства. Министр особенно отметил литовских коммерсантов, которые умышленно нарушают правила и "уничтожают нашу дорожную инфраструктуру".

Крапсис также выступил с предложением ужесточить наказания за опасные маневры (агрессивное вождение).