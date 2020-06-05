Машина сбила выбежавшего на дорогу ребенка возле Бауски

В четверг в Бауском крае на проезжую часть выбежал восьмилетний ребенок, его сбила машина, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

Мальчик 2012 года рождения выбежал на дорогу Вецсауле — Рудзи — Цоде прямо перед машиной Volkswagen Golf. За рулем была женщина 1971 года рождения. Мальчик доставлен в больницу.

Полиция призывает объяснять детям правила поведения на дороге. Как отмечают в полиции, это типичная ситуация — дети перебегают дорогу, не проверив, едет ли кто-то. Часто они не замечают мотоциклов или легковых машин, или замечают, но не могут правильно оценить расстояние и скорость.

Нередко дети фокусируют внимание на чем-то, что находится на противоположной стороне дороги, например, на знакомого человека — и не видят, что кто-то едет сбоку. Находясь в чьей-то компании, они часто полагаются на того, кто идет впереди, и вообще не следят за происходящим.

Важно, подчеркивает полиция, постоянно напоминать правила дорожного движения, чтобы дети держали их в голове.