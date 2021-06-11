Машина задним ходом сбила пешехода: пострадавший скончался
Foto: morgueFile

В минувший четверг в Елгаве произошел трагический дорожный инцидент, в результате которого погиб мужчина 1936 г.р.

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Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, 10 июня, в Елгаве, на ул. Паста водитель, управлявший автомобилем Opel Zafira, во время парковки задним ходом сбил 85-летнего пенсионера, пересекавшего дорогу. Пешеход получил серьезные травмы и через три часа скончался в больнице.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы. Известно, что водитель, совершивший аварию, был трезв.

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