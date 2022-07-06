Массовая гибель собак на пароме Таллинн — Хельсинки: задержан водитель грузовика
Foto: F64

Уездный суд Хельсинки постановил взять под арест 24-летнего мужчину, перевозившего собак в Финляндию, по подозрению в жестоком обращении с животными, пишет yle.fi.

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Мужчина перевозил из Москвы спасенных с улицы собак, которые должны были через Таллинн попасть в Хельсинки, где волонтеры должны были найти им новый дом. Полиция подозревает, что мужчина перевозил их в плохих условиях, причиняя животным страдания и боль.

В общей сложности мужчина ввез в Финляндию 32 собаки, из которых семеро погибли во время путешествия на пароме. По прибытию в Финляндию ветеринар вынужден был усыпить еще троих собак из-за их тяжелого состояния.

Согласно полиции, подозреваемый вез собак в слишком маленьком грузовике, не приспособленном для транспортировки животных.

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