Мать c 4,54 промилле не смогла дойти до квартиры и уснула в подъезде

В подъезде многоквартирного дома стражи порядка обнаружили пьяную женщину. В полицию позвонила 11-летняя дочь женщины, которая осталась дома одна, сообщает передача Degpunktā.

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Ребенок позвонил в дежурную часть полиции днем. Девочка рассказала, что ее мама много выпила и не смогла дойти до квартиры - заснула прямо в подъезде. На место был отправлен ближайший экипаж. Информация подтвердилась. Стражи порядка попытались выяснить у женщины, все ли в порядке и в какой квартире она живет, однако ответа не последовало. Тогда один из полицейский остался вместе с матерью, а второй поднялся в квартиру, чтобы выяснить, все ли в порядке с ребенком.

На вопрос часто ли мама пьет, девочка ответила утвердительно. Выяснилось, что присматривать за ней больше некому, так как отец находится в Финляндии, а других родственников нет.

В выдохе пьяной женщины было констатировано 4,54 промилле. Второй раз сделать тест женщина не смогла. Было принято решение доставить ее в наркологический центр на Твайка. Там концентрация алкоголя показала 4,49 промилле.

Мать смогла отоспаться дома, ребенка отправили в кризисный центр. Начато административное дело, семья будет находиться в поле зрения социальной службы.