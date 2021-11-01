Мать, которая травила своего ребенка лекарствами, осуждена на 6 лет
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Рижский городской Пардаугавский суд приговорил к шести годам лишения свободы женщину, которая в течение нескольких лет травила своего ребенка медикаментами.

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Согласно обвинительному заключению, женщина, руководствуясь неустановленными мотивами, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку лекарства с целью вызвать у него проблемы со здоровьем. При этом стоит учесть, что лекарства ему не были выписаны.

Медикаменты содержалы различные активные вещества, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.

Такими действиями, направленными на ухудшение здоровья несовершеннолетнего ребенка, обвиняемая умышленно причиняла своей жертве сильные мучения, что привело к состоянию, которое оценили как серьезное и опасное для жизни.

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LETA

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LETA
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