Мать, убившая годовалую дочь, в момент совершения преступления была невменяема
Foto: Shutterstock

Экспертиза установила, что женщина, которая осенью прошлого года утопила под Ригой свою маленькую дочь, в момент совершения преступления была невменяема. В этой связи прокуратура приняла решение направить в суд материалы уголовного дела с просьбой о применении к обвиняемой медицинских мер принудительного характера.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В рамках уголовного дела обвиняемой провели психиатрическую и психологическую экспертизы. По решению суда женщина помещена в психиатрическую больницу.

Как уже сообщалось ранее, вечером 15 октября полиция получила информацию о том, что жительница Кекавы вместе со своей дочерью пропала без вести. Женщина утром выехала из дома на автомобиле KIA ceed, и больше ее никто не видел.

Около 22 часов вечера автомобиль был замечен на берегу Даугавы. В машине сотрудники полиции обнаружили женщину в состоянии опьянения. Вскоре на расстоянии 40-50 метров от автомобиля в реке недалеко от берега было найдено тело ребенка 2019 года рождения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту