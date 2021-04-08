Мать, убившая годовалую дочь, в момент совершения преступления была невменяема

Экспертиза установила, что женщина, которая осенью прошлого года утопила под Ригой свою маленькую дочь, в момент совершения преступления была невменяема. В этой связи прокуратура приняла решение направить в суд материалы уголовного дела с просьбой о применении к обвиняемой медицинских мер принудительного характера.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рамках уголовного дела обвиняемой провели психиатрическую и психологическую экспертизы. По решению суда женщина помещена в психиатрическую больницу.

Как уже сообщалось ранее, вечером 15 октября полиция получила информацию о том, что жительница Кекавы вместе со своей дочерью пропала без вести. Женщина утром выехала из дома на автомобиле KIA ceed, и больше ее никто не видел.

Около 22 часов вечера автомобиль был замечен на берегу Даугавы. В машине сотрудники полиции обнаружили женщину в состоянии опьянения. Вскоре на расстоянии 40-50 метров от автомобиля в реке недалеко от берега было найдено тело ребенка 2019 года рождения.