Мать, убившая своего маленького сына, приговорена к 17 годам заключения

Суд первой инстанции приговорил к 17 годам лишения свободы женщину, признанную виновной в убийстве своего маленького сына. Кроме того, также ей присудили пробационный надзор на три года.

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Согласно обвинительному заключению, мать задушила сына, который еще не достиг годовалого возраста, за то, что тот, по ее мнению, ей мешал, а сама она не справлялась с материнскими обязанностями.

Тело мальчика она уложила в хозяйственную сумку, отвезла в лес под Дагдой (волость Эзерниеку) и спрятала, закидав мхом. Тело малыша нашли в ноябре 2020 года.

Следствие установило, что еще до убийства женщина применяла в отношении сына насилие.

Глава Соцслужбы Дагдского края Элита Труле пояснила, что в с вое время подозреваемую забрали из семьи, и она жила с опекуном в другом крае.

По словам главы Госполиции Арманда Рукса, в 2020 году на территории Латвии произошло 55 убийств, в 4 случаях речь шла об убийстве матерями своих маленьких детей.