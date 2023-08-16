Мать ушла собирать в лес грибы, оставив 3-летнюю дочку в машине на жаре: начат процесс

Госполиция начала административное производство в отношении женщины, которая в жаркое время оставила в машине свою маленькую дочь, а сама отправилась в лес собирать грибы.

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Ребенка заметили в машине, припаркованной в лесном массиве на территории волости Зиру Вентспилсского края. Патрулировавшие местность стражи порядка увидели, что в оставленном

BMW все окна закрыты, а в салоне находится девочка.

После этого полицейские стали сигналить, чтобы привлечь внимание владельца машины, и очень быстро из леса вышла женщина с грибами в руках, вместе с ней был и сын. Она пояснила, что поехала по грибы, но 3-летняя дочка отказалась идти в лес, поэтому она решила оставить ее в машине.

Сотрудники полиции пояснили матери, что на улице +29 градусов, воздух в машине быстро нагревается, и ребенок может задохнуться. Женщина в ответ на это заявила, что во время поездки работал кондиционер, поэтому она не подумала, что машина может так быстро нагреться.

К счастью, ребенку не потребовалась медпомощь. В отношении матери начат административный процесс. За это нарушение ее могут оштрафовать на сумму до 210 евро. О происшествии проинформирован Сиротский суд и Социальная служба.