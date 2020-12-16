Мать жестоко обошлась с дочерью, мешавшей трансляции ее любовных утех на FB

Пользователи одной из закрытых групп в социальной сети Facebook стали свидетелями, как мать в состоянии алкогольного опьянения жестоко обращается со своей шестилетней дочерью. Информацию об этом латвийские полицейские получили от живущих за границей соотечественников и сразу же отреагировали на сигнал. Как отмечает LSM.lv, девочку сначала доставили в кризисный центр, а позже передали родственникам.

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По данным издания, на записи видно, что девочка плачет, а мать кричит на нее, используя ненормативную лексику. Как оказалось, Олесю разозлил тот факт, что дочка мешает прямой трансляции на FB. Члены группы, ставшие свидетелями родительской агрессии, сообщили об этом в полицию. При этом, Рижская муниципальная полиция получила в течение 15 минут сразу три сигнала: из Ирландии, Великобритании и Латвии.

Звонившие сообщили, что в прямом эфире они видели женщину и мужчину, занимавшихся любовными утехами, а на их фоне появилась девочка в возрасте около 6 лет и стала плакать. После этого женщина разозлилась, применила в отношении ребенка физическую силу, затолкала ее в ванную, чтобы она не мешала продолжать им снимать видео.

РМП выяснила адрес, где произошло ЧП, а затем при поддержке Госполиции отправилась на место происшествия. В квартире оказались девочка, ее мать и друг матери, который был настолько пьян, что не заметил появления стражей порядка.

В организме женщины констатировали 2,68 промилле, однако говорить о прямом эфире, где было констатировано насилие с ее стороны по отношению к дочери, она не хотела. Около 5 утра девочку доставили в кризисный центр на ул. Маскавас, а позже ее передали близким родственникам.

Сестра Олеси — Оксана — уже 10 лет живет в Англии и считает, что такая ситуация была бы невозможна, если б социальная служба вовремя реагировала на тревожные сигналы.

"Это четвертый ребенок, и еще до этого, находясь в Англии, я обращалась в социальные службы, звонила в Ригу. И мне ясно отвечали, что все в порядке и все под контролем", — говорит Оксана.

К расследованию дела подключены Госполиция и Сиротский суд. Сама Олеся сожалеет о том, что произошло, но утверждает, что никогда не била своего ребенка и лишь не хотела, чтобы дочка появлялась в кадре.