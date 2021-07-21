Maxima Latvija предупреждает о мошенниках, сообщающих о фиктивной лотерее
Foto: DELFI

SIA Maxima Latvija предупреждает жителей Латвии о том, что активизировались мошенники, которые от имени торгового предприятия проводят лотерею, приуроченную к 20-летию Maxima.

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По словам представителей предприятия, зафиксировано уже много случаев, когда пользователи социальной сети Facebook при посещении страницы замечают рекламу, призывающую принять участие в юбилейной лотерее Maxima Latvija. Затем появляется сообщение с приглашением получить якобы выигранный приз. Нажав на ссылку, пользователь попадает на новую страницу.

В компании пояснили, что мошенники пытаются получить от пользователей деньги для получения якобы выигранного подарка. Maxima Latvija заявила, что не имеет никакого отношения к мошенническим уловкам и призывает жителей не участвовать в фиктивной лотерее, а также не подтверждать свое согласие на получение приза.

Компания уже обратилась с просьбой заблокировать мошенническую рекламу. К расследованию ЧП будут подключены специалисты Cert.lv.

Если вы заметили подобную мошенническую рекламу, просьба сообщать на мейл info@maxima.lv, а также звонить по телефону 80002020. Кроме того, вы можете поделиться этой информацией с представителями Maxima Latvija в социальных сетях.

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