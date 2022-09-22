Медики отказались везти в больницу женщину с травмой головы: пострадавшая скончалась, начат процесс

Полиция начала уголовный процесс по факту отказа медиков Службы неотложной медицинской помощи везти в больницу женщину с тяжелой травмой головы. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

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Как отмечает Latvijas Avīze, 15 августа Тукумский участок полиции начал в этой связи уголовный процесс по ч. 2 ст. 138 Уголовного закона Латвии: за невыполнение профессиональных обязанностей медицинского работника или за халатное отношение, если это правонарушение по неосторожности виновного послужило причиной смерти потерпевшего .

По словам родственника, в доме которого произошло ЧП, женщина потеряла сознание после падения с лестницы. После этого ей срочно вызвали скорую помощь.

Бригада Службы неотложной медицинской помощи приехала из Юрмалы. В ней были водитель и двое помощников врачей, а также резидент, который изучает специфику "неотложки".

Руководитель бригады СНМП заставил еще не пришедшую в сознание женщину сесть, прислонил ее к стене, поднес ей под нос нашатырный спирт, измерил кровяное давление и заявил, что ее надо отнести наверх, где находилась кровать. Свидетель рассказал, что медикам неоднократно говорили, что женщина без сознания, но врач сказал, что она пьяна и ей нужно отдохнуть, после этого бригада уехала.

Когда женщину отнесли в спальню на втором этаже, ей стало плохо, ее вырвало, она так и не пришла в сознание. Через пару часов ее состояние не улучшилось, дыхание становилось все труднее, поэтому близкие снова вызвали скорую.

На вызов приехала еще одна медицинская бригада, и ее руководитель сразу принял решение доставить женщину в больницу. Кроме того, пришлось вызывать еще и реанимационный автомобиль, поскольку пострадавшей требовалось искусственное дыхание.

Женщина на скорой доставили в отделение нейрохирургии Клинической университетской больницы Паула Страдыня, где провели операцию. И хотя операция прошла успешно, пострадавшая не смогла поправиться и спустя четыре дня скончалась.

Руководитель отделения нейрохирургии больницы Эгилс Валейнис сообщил, что, возможно, если бы пострадавшую привезли раньше, ее бы удалось спасти.

"Я не утверждаю, что это бы 100% произошло, но такая возможность была бы выше", — заявил врач.

Служба неотложной медицинской помощи уже расторгла трудовые отношения с медиком, который руководил первой бригадой, приехавшей к женщине. Следствие продолжается.